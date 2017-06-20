Минобороны опровергло информацию о гибели Натика Гурбанова

Министерство обороны Азербайджана выразило отношение к распространенной армянами информации о том, что они якобы убили азербайджанского военнослужащего.

Как сообщили АПА в Минобороны, в социальных сетях Армении распространяется лживая дезинформация: «На той должности, о которой заявляют армяне, военнослужащий по имени Натик Гурбанов у нас не значится.

Использование вражеской стороной такой дешевой дезинформации подобно тому, как утопающий в воде хватается за соломинку. Враг предпринимает безуспешные попытки показать себя «героем» на бумаге и в виртуальном мире».

В Министерстве также отметили, что 16-17 июня ВС Армении потеряли 6 военнослужащих. В сообщении отмечается, что противник вынужден называть имена многочисленных раненных поэтапно, пытаясь этим успокоить внутреннюю аудиторию.