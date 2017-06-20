Порошенко заявил о фантастической поддержке со стороны США

Президент Украины Петр Порошенко, находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне, заявил о фантастической поддержке в США. Об этом сообщается на сайте администрации президента Украины.

«Посмотрите, какую мощную и фантастическую поддержку мы сейчас имеем в Соединенных Штатах. Я прибыл сегодня с первым визитом после президентских выборов. И мы имеем фантастическую программу», — рассказал глава государства.

Также он отметил, что «очень важно, что моя встреча как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина».