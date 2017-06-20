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Белоруссия купила истребители Су-30СМ

 

Заключен контракт на поставку истребителей Су-30СМ в Белоруссию. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Он отметил, что поставки будут реализовываться поэтапно.

О грядущей замене истребителей семейства МиГ-29 на самолеты Су-30СМ заявил в октябре 2015 года командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Олег Двигалев.

В данный момент ВВС Белоруссии эксплуатируют 37 самолетов типа МиГ-29 (модели 9-13) и МиГ-29УБ, 12 из которых модернизированы собственными силами до модели МиГ-29БМ с расширением спектра применяемого ими высокоточного оружия.

Также ВВС до 2013 года имели 21 самолет типа Су-27П и Су-27УБМ1, однако в дальнейшем они временно были выведены из боевого состава в связи с дороговизной содержания и сложностями при ремонте. В начале 2014 года было принято решение провести модернизацию этих машин и постепенно вернуть их в строй.

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