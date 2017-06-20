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Молнии убили 20 человек в Бангладеш

 

По меньшей мере 22 человека погибли в результате ударов молнии в Бангладеш за последние два дня, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

По словам главы департамента по управлению последствиями природных катастроф Реаза Ахмеда, в воскресенье и понедельник на страну обрушилась череда ураганов. По его словам, из-за гроз погибли 22 человека. Среди погибших была семья из трех человек, которую ураган застал во время работы на арахисовой ферме.

На прошлой неделе в результате проливных дождей и схода оползней на юго-востоке Бангладеш погибли, по последним данным, 158 человек. Начавшиеся в прошлый понедельник сильные ливни больше всего затронули округа Бандарбан и Рангамати, где около 2,5 тыс. человек по-прежнему находятся в предоставленных властями укрытиях.

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