Мировая война начнется с Ближнего Востока. Об этом писали, и вполне убедительно, еще лет эдак тридцать назад. Но тогда Лондон, как и Париж, Барселона – не пылали, никого не отстреливали. Тогда война шла на Ближнем Востоке и называлась она куда конкретней- арабо-израильский конфликт.

Ныне пожар в центре Лондона одним кажется вызовом ИГ, другим - следствием бездарности правящих верхов, третьим – карой небес. Между тем в ее зловещих всполохах при желании можно разглядеть черты грядущей мировой катастрофы.

Эхо забытой схватки, длившейся пол-века

Ужасающие кадры небывалого пожара мгновенно отодвинули на задний план сообщения о готовящихся исламистами новых терактах. На лицах протестующих британцев отражается осознание того, что их хваленное благополучие не более чем мираж, плод их собственного воображения.

Нет худшей беды, чем та, когда люди вдруг словно бы прозрев, воочию убеждаются не только в собственной беспомощности, но и государства, которому они привыкли верить и считать сильным.

Тогда беззащитным гражданам свалившаяся словно бы с небес беда кажется расплатой за их прегрешения. Весь Лондон вопиет о беспомощности Терезы Мэй и ее кабинета. Людям открылась простая истина – их правительство бессильно не только против безымянных смертников, но и случайного возгорания жилого дома. (А мы тут у себя в Баку всенародно возмущались аналогичным возгоранием, с куда меньшими жертвами). Давно улицы Лондона не оглашались криками массового возмущения.

Одиночный выстрел террориста в этой ситуации всеобщего помешательства может мгновенно взорвать город, отправить в небытие Терезу Мэй и всю ее команду. Но вопрос вовсе не в политическом будущем консервативного крыла правящего истеблишмента. В обществе начинают действовать новые факторы противостояния, свидетельствующие о его обострении и вовлечение в него новых сил: в районе Финсбери-парк фургон врезается в толпу мусульман возвращаюшихся из местной мечети с вечерней молитвы. Око за око? Притом, в священный месяц Рамадан!

Не похоже, вроде бы, на англичан…

Тем не менее, очевидцы в один голос утверждают,что наезд был абсолютно преднамеренным. Полиция не оспаривает этот факт. Премьер-министр Тереза Мэй подключает к расследованию чрезвычайный комитет КОБРА, что само по себе означает высокий уровень врзывоопасности складывающейся ситуации.

Все это зловещим образом напоминает,увы, далекие 70-е годы, когда Англия была взята на прицел не менее мощной террористической силой – Ирландской Республиканской армией. Однако в данной аналогии интерес представляет не сходство кровавых терактов, а содержание социального противостояния, в которые вовлекалась Великобритания.

В первом случае ей противостояли ирландцы, полагавшие, что колониальное господство бывшей метрополии слишком уж затянулось. То есть в некотором смысле Англия выглядела жертвой терроризма. Тем более,что было известно,что северные ирландцы пользуются откровенной поддержкой Москвы. И не только морально-политической. Каким-то странным образом ООН, как и большинство международных организаций не особенно вмешивалась в войну на британских островах, видимо, соглашаясь с анличанами,что лучше будет,если они сами разберутся с ирландцами. Так оно и случилось. Правда, на разборку ушло почти 50 лет,если считать с середины 50-х годов, когда начался самый длительный период войны, конец которой был положен только в 1998 году. Не то сейчас.

Война, которая не объявлена, но разрешена

История войн помнит много оригинальных способов их развязывания. Какой-то неуровновешенный юноша пускает пулю в лоб, прибывшему в страну эрц-герцогу и на следующий день начинает пылать пол-Европы,а затем и чуть ли не весь мир.

Гитлер вообще считал объявление войны реликтом далекого прошлого. Не лучше ли затемно бросить танки через границу очередной жертвы! Кто осудит победителя? К концу 2014 года Англия неожиданно присвоила себе право бомбить Ирак под предлогом отмщенья Исламскому государству, боевики которого атаковали туристов на средиземноморье,среди которых оказались по несчастью и граждане Англии. Можно было бы восхититься решительностью Англии,если б не одно крайне противоречивое обстоятельство. Вслед за ведущими мировыми державами – США и Францией в единоборство с военно-политической организацией не представляющей никакого международно признанного государства вступает Англия. Но при чем тут растерзанная гражданской войной Сирия, задаются вопросом в разных концах Европы.

Если послушать боевиков Исламского государства, обвиняемого Лондоном в последних терактах на Лондоне и Манчестере складывать свое оружие они не собираются. Стало быть война? Итак, на небольшом пятачке земли,объятой бушующим пламенем войны скопились войска США, возглавляющей западную коалицию, и в которой Великобритания берет на себя особую роль ударной силы. В связи с этим утверждением актуализируется вопрос: как собираются английские службы безопасности нейтрализовать ИГ? Проводить облавы после каждого взрыва в центре Лондона? Или десантироваться в страны,где сосредоточены силы радикальных исламистов? Судя по всему, Англия действует в полном согласии с планами западной коалиции, громя не только террористические группировки,называемые вооруженной оппозицией.

Заодно Лондон намерен взять под контроль каждую страну оказавшуюся в зоне действий ИГ. Но ведь это экспансия, агрессия, война, возмутится читатель. Верно. И только что (18 июня) она получило вполне официальное подтверждение. Произошло то,что давно ожидалось. Информагентства передали заявление России о том, что с 19 июня, Москва прекращает действие меморандума с США по полетам над Сирией, после того как силы коалиции США сбили сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22.

Минобороны квалифицирует уничтожение самолета сирийских ВВС самолетом США в воздушном пространстве Сирии как «циничноенарушение суверенитета» Сирии, а «неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием «борьбы с терроризмом» противзаконных вооруженных сил государства – члена ООН» – военной агрессией.

В то время как мировая пресса пишет о том, что на прицел исламского терроризма взят Лондон, на Ближнем Востоке оказывается разгорается очередной виток региональной войны, в которой Великобритании играет все более активную роль. А началась она, новая ближневосточная война Англии с законодательного акта,который еще английский премьер Кэмерон провел через парламент, получив таким образом карт-бланш на объявление де факто войны против Ирака, распространив ее очень скоро и на Сирию.

Между прочим, Дамаск ни тогда, в 2014, ни когда либо ранее ничем не угрожал отстоящей от нее на тысячи километров на северной конечности Европы Англии. Трудно сказать какой из приведенных аргументов за ведение военных действий в опаснейшем регионе мира сделал сговорчивым парламентариев. Может, то, что премьер-министр утверждал, что ИГ представляет «основную угрозу для безопасности Великобритании».

А может, его заверения о том, что целью авиаударов будет только ИГ и что речи о наземной операции с участием британских военных не идет? Этот экскурс в историю о том, как английские бобмардировщики появились в небе Сирии часто приводят западные СМИ в качестве доказательства законности, так сказать, правовой чистоты нынешней войны Великобритании и Запада в целом на Ближнем Востоке. И сейчас и тогда в самом начале необъявленной столкнулись две точки зрения.

Лидер лейбористов Джереми Корбин предостерег Англию: «Сегодня в небе Сирии находится слишком много самолетов, преследующих слишком много целей». Ему возражал лидер Партия либеральных демократов Тим Фаррон.

«Что подталкивает меня к голосованию в поддержку акции больше всего, так это резолюция 2249 (Совбеза) ООН, которая призывает к искоренению того прибежища, которое ИГ имеет в Сирии. Она не только разрешает Великобритании, но и побуждает эту страну и всех остальных, кто способен это сделать, к принятию всех необходимых действий к избавлению от ИГ. Лондону оказался ближе именно такой подход к толкованию происходящего.

Подводя итоги

Похоже, ИГ отвечает Лондону в присущем ему стиле. В то время как британская авиация (значительно возросшая за прошедшие три года) продолжает наносить удары по позициям «Исламского государства» в Сирии, боевики берут на прицел рядовых англичан в самом Лондоне. Это,так сказать, то,что видно и на телеэкране.

Газеты периодически сообщают кое-что из того,что скрыто от любопытного взгляда. Лондонцы читали словно детектив рассказ Daily Express о том, как британский спецназ SAS, замаскированный под боевиков «Исламского государства», действуют на территории Сирии в составе коалиционных сил специальных операций (ССО) под командованием США, «выявляя и уничтожая технику и боеприпасы исламистов».

И это при том, что примерно 75−80 процентов электората лейбористов выступает против британского участия в войне в Сирии. Журналист Юрген Тоденхофер, побывавший на территории, контролируемой ИГИЛ, пришел к выводу, что британские бомбы являются одной из главных причин, почему на Западе сталкиваются с исламским терроризмом.

«Бомбы преимущественно убивают невинных людей, и это помогает ИГИЛ рекрутировать новобранцев». Помнится в самом начале сирийской кампании вооруженных сил Великобритании кто-то из английских экспертов заметил,что, военная операция продлится что-то около трех лет. Прошло некоторое время и Министр обороны Великобритании Майкл Фаллон уточнил: для победы ИГИЛ могут потребоваться годы…

Сейчас ситуацию видят иначе. В частности в Москве полагают,что главное это то,что "Удалось предотвратить катастрофу…Тогда вопрос стоял о падении Дамаска и падении режима Асада. Понятно что сейчас речь об этом уже не идет, Асад стал стороной переговоров" (Главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский).

И это при том, что реально Башар Асад на сегодня контролирует около 20 территории страны, президентом которой является. Однако в Москве не могут не учитывать того,что в военном плане британские воздушные атаки подтвердили один стратегический момент — британская военная база на Кипре оказалась в нужном месте в нужное время. Дело не только в уязвимости Дамаска. Точно так же британские самолеты британские самолеты при необходимости могут «достать» объекты в Палестине, в Египте (в районе Суэцкого канала, например) или в Ливии.

Британская база на Кипре обеспечивает наблюдение за Проливами. Складывается впечатление,что Лондон вновь возвращается к имперской политике. А может как это случается с бывшими империями Великобритания просто ностальгирует по былой мощи. Скорее всего, второе. Ведь появление военных самолетов в небе Сирии, будучи выполнением приказа из Лонона как были так и остаются следствием военно-политической воли Вашингтона.

А беда общемировая в том, что Трамп тоже не знает когда и как выбраться из сирийской трясины. Она страшна не предчувствием большой войны. Не горячей, а холодной, которая дорого обойдется всему миру.