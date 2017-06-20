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НАТО разместила четыре батальона в странах Балтии и Польше

 

НАТО объявила о завершении развертывания четырех многонациональных батальонов на своем восточном фланге в рамках программы сдерживания России.

Решение о направлении боевых групп передового базирования в страны Балтии и Польшу было принято в прошлом году на июльском саммите в Варшаве.

"Сегодня НАТО выполняет обещание, данное год назад на саммите в Варшаве. Обещание развернуть четыре многонациональных батальона в Эстонии, Литве, Польше и Латвии с целью защиты нашего альянса, сдерживания агрессии и сохранения мира", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, слова которого распространила пресс-служба организации.

"К настоящему времени это развертывание завершено", - подчеркнул Столтенберг.

Накануне генсек НАТО присутствовал на церемонии прибытия в Латвию военного контингента Канады, которая возглавит многонациональный батальон в этой прибалтийской стране, а во вторник посетит Литву, где командование боевой группой возложено на Германию.

По данным генсека НАТО, в общей сложности в четырех странах развернуто свыше четырех тысяч военных. В Латвии, наряду с Канадой, в составе батальона базируются военнослужащие из Албании, Испании, Италии, Польши и Словении. В батальон, дислоцированный в Литве, кроме Германии, военных направили Бельгия, Голландия, Люксембург и Норвегия. В Эстонии, в состав батальона, который возглавила Великобритания, вошли военные из Дании и Франции. В Польше командование батальоном возложено на США. В его состав вошли военнослужащие из Великобритании и Румынии.

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