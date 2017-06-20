Манат незначительно укрепился

По итогам валютного аукциона Центрального банка Азербайджана (ЦБА), проведенного во вторник при участии Госнефтефонда страны, средневзвешенный курс маната к доллару был сформирован на уровне 1,7022 AZN/USD, сообщает ЦБА.

Согласно новому механизму, официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах.

На предыдущем валютном аукционе 13 июня средневзвешенный курс составил 1,7023 манат/$1.