После скандала с азербайджанскими яблоками, обнаруженными на рынках Еревана, таможенные службы Армении приведены в усиленный режим работы.

Так пресс-служба Комитета по госдоходам Армении заявила, что на днях был пресечен импорт ряда товаров азербайджанского происхождения.

Сотрудники КПП "Бавра" в машинах, прибывших в Армению из Грузии, обнаружили более чем полтонны пищевой соли и чая азербайджанского происхождения.

Сопровождающие заявили, что они не осведомлены об этом. После выявления обстоятельств последние отказались от товара.

Ранее, в апреле, государственная служба безопасности продуктов питания Армении проводила масштабные исследования рынка для проверки появившейся в СМИ информации о реализации в стране яблок из Азербайджана.