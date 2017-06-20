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Министр обороны Франции подала в отставку после скандала

 

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял поданное ему министром вооруженных сил страны Сильви Гулар прошение об отставке. Об этом сообщил Елисейский дворец, передает ТАСС.

"Президент Франции высказал при этом свое согласие с ее позицией", - говорится в заявлении администрации Эмманюэля Макрона. "Данный вопрос об отставке обсуждался в последние дни Гулар с президентом и премьер-министром страны", - сообщил Елисейский дворец.

Министр мотивировала свою отставку и нежелание входить в новый состав правительства, который будет объявлен на днях, тем, что намерена разобраться с возникшими подозрениями в нарушении законов со стороны представителей партии "Демократическое движение", членом руководства которого она является.

Гулар подчеркнула в своем заявлении, что "намерена доказать свою добрую волю" в связи с утверждениями о хищении ею средств Европейского парламента методом создания фиктивных рабочих мест. По утверждениям газеты Le Mond, Гулар оплачивала таким образом труд людей, которые не появлялись в Европарламенте в Страсбурге, а продолжали работать в аппарате партии.

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