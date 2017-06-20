«В США осведомлены о новой эскалации в Карабахе и там обеспокоены происходящими в регионе событиями», - подчеркнул в беседе с haqqin.az американский политолог Джейсон Смарт.

Карабахская проблема и в целом регион Южного Кавказа очень сложны, и не исключено, что именно это будет своеобразным тестом для администрации Трампа, считает аналитик.

«Трамп человек непредсказуемый, и я не удивлюсь, что в какой-то момент он выйдет со своими предложениями по урегулированию этого конфликта не оглядываясь на Россию. Ему сейчас необходимо показать своим избирателям, да и союзникам, что он самостоятельный политик, который может принимать самостоятельные решения. Пока же, насколько я знаю, регион тщательно изучается его администрацией.

Еще могу сказать, что Трамп благосклонно относится к Азербайджану. В отличие от прошлых лет в СМИ даже стало гораздо меньше критических публикаций о вашей стране. Но это не значит, что в диалоге с Азербайджаном Трамп не будет поднимать проблемы с демократией и правами человека. Что касается Армении, то у этой страны действительно имеется солидное лобби в США, но это не означает, что новый президент США станет в своей политике ориентироваться на него», - предполагает Смарт.

Коснувшись отношений США с Турцией, политолог отметил, что сейчас они переживают не лучший период, но уверен, что всё восстановится благодаря союзническим отношениям в рамках НАТО.