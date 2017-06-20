Стрельба в здании правительства Абхазии

Выстрелы были слышны в здании правительства сепаратистской Абхазии у кабинета председателя Фонда инвалидов грузино-абхазского конфликта, передает агентство "Абхазия-Информ".
Инцидент произошел в корпусе №3 по улице Званба, 9.
"По словам сотрудников, работающих в корпусе, около 10 часов раздались выстрелы у кабинета председателя Фонда инвалидов Бадры Агрба", — говорится в сообщении.
Личность стрелявшего выясняется. Как сообщает агентство, в "руководителя Фонда инвалидов стрелял ветеран войны, Герой Абхазии. Все живы".