Серия выборов (два тура президентских и два тура парламентских) во Франции подошла к концу. Эммануэль Макрон стал президентом страны, а его политическое движение «Вперед, республика» уверенно побеждает во втором туре выборов в Национальное собрание (нижняя палата) Франции.

Алексей Кузьмин, ведущий эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации в беседе с haqqin.az заявил, что победа Макрона и его партии – это довольно характерный для Франции сюжет.

«Когда в этой стране наступают сложные времена, то здесь происходит примерно одно и то же. Можно вспомнить даже 1848 год, когда к власти пришел молодой политик, главным достоинством которого была фамилия - Луи-Наполеон Бонапарт, племянник императора Наполеона. Впрочем, он был достаточно образованным и талантливым человеком. Тот Париж, который описывал Дюма, нам сейчас недоступен, потому что именно в то время его снесли под корень. На его месте построили фактически новый город. «Праздник, который всегда с тобой» (книга воспоминаний американского писателя Эрнеста Хемингуэя о его жизни в Париже) - это и есть тот самый новый Париж», - рассказывает Кузьмин.

Как отметил эксперт, Бонапарт создал тогда свое массовое движение, которое вплоть до военного поражения во франко-прусской войне 1871 года контролировало законодательную власть во Франции.

«Когда аналогичная проблема с некой «непонятностью» положения Франции возникла в 1958 году, то не воспринимавшийся всерьез еще 10 лет назад Шарль де Голль создает движение в поддержку Республики. И это движение до сих пор – самая главная оппозиция во Франции».

Как отмечает Кузьмин, во Франции происходит чередование периодов устойчивого партийного пейзажа и взлома партийной системы.

«Давайте взглянем на послевоенную европейскую Францию. Это – инициатива проекта Европейского союза, это титанические и успешные усилия по его реализации. Но что мы наблюдаем в последнее время, практически со времени кончины Франсуа Миттерана (скончался в 1996 году, с 1981 по 1995 гг. – президент Франции – Ред.)? Франция теряет свое лидерство в Европе, становясь малозначимым игроком в глобальной политике», - говорит собеседник.

Когда кто-то задается вопросом – что думает по тому или иному вопросу Европа, то смотрит на Берлин, а не на Париж. «Посмотрите, с какими лозунгами шел Макрон на выборы? Если переформулировать, то они звучат примерно так: «Сделаем Францию вновь великой, превратим ее в локомотив Евросоюза».

- Похоже на лозунги, с которыми нынешний президент США Дональд Трамп шел на выборы в Америке…

- Это не совсем так. Надо посмотреть на психологический портрет Макрона. Многие просто не понимают, с кем они имеют дело.

Вот представьте, молодой человек влюбляется в женщину старше себя почти на четверть века. По понятным причинам друзья, семья, окружение - неодобрительно относятся к этому. Но он учится, делает карьеру, однако не заводит ни одного романа (ни гомосексуального, ни гетеросексуального), потому что у него есть его любовь. Это же какой характер у человека?! Он - стальной стержень. И если Макрон убежден в чем-то, то переубедить его невозможно. Он не будет устраивать истерик, воевать, «уходить из дома». Он будет делать свое дело и рано или поздно своего добьется.

Макрон – человек с блестящим образованием, способный к кропотливому труду. Я уверен, что он - фигура чрезвычайно масштабная, особенно в сравнении с госпожами Терезой Мэй и Ангелой Меркель, а также лидерами некоторых других государств мира.

- А что можно сказать о позиции Франции в отношении Восточной Европы, региона Южного Кавказа?

- Давайте скажем честно: Макрон твердо определил приоритеты, при этом показав свою необычайную гибкость. То есть, если надо, чтобы Азербайджан был и процветал, то французский лидер сделает все для этого. Но, на мой взгляд, ни Азербайджан, ни Армения, ни Россия какого-то самостоятельно значения для Франции не имеют. Мы далеко, общей границы нет.

Конечно же, понятно, что добиться конституционного большинства на следующих выборах Макрону не удастся. Особенно учитывая катастрофически низкую явку на нынешних выборах. Ведь с одной стороны Макрон получил две трети состава парламента. Но с другой – явка во втором туре была менее 20% от числа избирателей.

В любом случае, хочу подчеркнуть, что эксперты сильно недооценивают уровень фигуры Макрона и масштабы проблем, которые перед ним стоят.