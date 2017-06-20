Проармянский журналист Запелларо о массовом исходе из Армении

Проармянский журналист из Италии Симон Запелларо, включенный в «черный список» МИД Азербайджана за несанкционированное посещение оккупированных территорий, прокомментировал массовую миграцию граждан из Армении, принявшую огромные масштабы. На своей странице в соцсети Фейсбук Запелларо поделился исследованием организации Gallup, согласно которой Армения находится на одном из первых мест в мире по количеству уезжающих из страны жителей.

«Все бегут из Армении. Согласно исследованию Gallup, эта страна находится в лидерах по числу уехавших граждан. По этому показателю Армения опережает даже Сирию. 47% молодых армян признаются, что подумывают о том, чтобы покинуть родину. Каждый раз, когда я посещаю Армению, то становлюсь свидетелем того, что кто-то либо уже покинул страну, либо планирует сделать это в ближайшее время. В большинстве случаев уезжают лучшие», - написал он.

Отметим, что согласно опросу Gallup, проведенному в 2013-2016 годах, Армения заняла 8-е место в мире по числу жителей, желающих уехать из страны. Армению по этому показателю опережают лишь Сьерра-Леоне, Албания, Гаити, Либерия, Конго, Доминиканская Республика и Гондурас. Сирия расположилась на 9-м месте после Армении.