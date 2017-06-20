МИД опровергает Минобороны России: Аль - Багдади может быть жив

У Москвы пока нет подтверждения факта ликвидации в Сирии лидера ИГ Ибрагима Абу Бакр аль-Багдади.

"Нет подтверждения сведений о ликвидации главаря ИГ", - сказал замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов журналистам во вторник.

В минувшую пятницу в российском военном ведомстве заявили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен лидер ИГ и 300 боевиков.

Минобороны также обнародовало фотографию, подтверждающую уничтожение командного пункта террористической группировки "Исламское государство" в районе Ракки в Сирии.

"Следы ракетно-бомбового удара. Объект уничтожен", - говорится в комментарии к фотографии, распространенной военным ведомством. Фото было сделано 29 мая.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не располагает стопроцентным подтверждением информации о ликвидации аль-Багдади.