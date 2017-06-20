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Стартовал процесс голосования по реструктуризации зарубежных долгов Межбанка

 

19 июня 2017 года Международный Банк Азербайджана начал процесс голосования по плану добровольной реструктуризации обязательств перед зарубежными кредиторами, который завершится 18 июля 2017 года, сообщили haqqin.az в банке.

С учётом переговоров с зарубежными кредиторами и по согласованию с Министерством финансов Азербайджана были сделаны некоторые изменения в плане реструктуризации.

В соответствии с требованиями законодательства ниже предоставляется информация касательно изменений в плане добровольной реструктуризации:

- Выплаты по новым государственным облигациям начнутся за три года до окончания срока действия долгового обязательства. Изначально предполагалась амортизация в последние два года.

- Согласно обновленной процедуре голосования кредиторам, посредством специальной инструкции, предоставляется возможность выбора между различными опциями реструктуризации. Механизм, при котором кредиторы, обратившиеся первыми, получали преимущество при голосовании, заменён на механизм, при котором кредиторы получают преимущество в первые 11 рабочих дней. Условия выплаты процентов по старшему (за исключением сделок по торговому финансированию) и субординированному долгу определяются в следующем порядке:

- Право требования начисленных процентов будет относиться только к кредиторам, которые проголосовали за план добровольной реструктуризации.

- Проценты по займам будут начисляться до 1 сентября 2017 года (ранее  до 13 июля 2017 года) и с этой даты начнется начисление процентов новым облигациям.

- Процентые вознаграждения, которые попадают на период до 1 сентября 2017 года, будут выплачены кредиторам в наличной форме. Начисленные до 1 сентября 2017 года проценты, время выплаты которых ещё не наступило, будут капитализированы при расчете основной суммы новых облигаций.

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