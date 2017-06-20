Kapital Bank является официальным партнером проекта «Летний футбольный лагерь», который будет проходить в городе Сумгаит среди детей в возрасте от 7 до 12 лет. За 12 дней проект будет реализован в трех группах. В проекте примут участие свыше 100 учащихся 48 школ города Сумгаит и его окрестностей.

Основной целью проекта является привлечение, развитие и пропаганда футбола, увеличение массовости и популяризации этого вида спорта, а также пропаганда здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи.

Следует отметить что совместно с Kapital Bank, в проекте также участвуют Министерство образования, Исполнительная власть и Отдел образования города Сумгаит, ПО «Азеркимья» и футбольный клуб «Сумгаит».

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 6-ти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.