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Мэр Вашингтона поддержала азербайджанских и грузинских женщин

 

Мэр Вашингтона Мюрриел Боузер обратилась к участникам брифинга «Трансформация и экономическое расширение прав и возможностей женщин: примеры из Грузии и Азербайджана», который Торгово-промышленная палата США и Азербайджана (USACC) проводила совместно с двадцатью возглавляющими собственный бизнес женщинами, генеральными директорами предприятий и предпринимателями, сообщили haqqin.az в Посольстве Азербайджана в США.

В письме мэра Вашингтона говорится, что проведение этого мероприятия, которое совпало с 25-летием независимости Азербайджана и Грузии, демонстрирует роль женщины в обществе.

Мюрриел Боузер приветствовала деятельность USACC в сфере продвижения достижений женщин в стране и в мире, а также пожелала успехов в связи с проведением данного мероприятия.

Инициатива проведения форума принадлежала женщинам-предпринимателям, в частности, генеральному директору C.L. Russell Group Конни Рассел и генеральному директору компании Browne & Associates, Inc и президенту Национальной медицинской ассоциации доктору Дорис Браун, которые в сентябре 2016 года побывали в Азербайджане и Грузии в рамках торговой миссии США, сообщает сайт USACC.

Мероприятие поддержали многие женщины — представители Конгресса США, в том числе конгрессмен Бренда Лоуренс, конгрессмен Шейла Джексон Ли, а также Министерство торговли США.

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