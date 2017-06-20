Азербайджанские саперы подорвались на турецко-иранской границе

Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) распространило заявление в связи со взрывом во время операции по разминированию на границе Турция-Иран.

Как сообщила АПА глава пресс-службы ANAMA Сабина Саркарова, согласно заключенному Агентством договору с компанией «MECHEM», которая занимается разминированием территорий в Турции, на границе Турция-Иран проводится операция по разминированию.

«20 июня 2017 года примерно в 07:15 во время операции сработала мина. В ходе операции 2 сотрудника ANAMA – Ази Асланов и Руслан Гасымов были легко ранены. Их доставили в больницу. Жизни саперов ничего не угрожает», - сказала С. Саркарова.