Во вторник на авиасалоне в Париже авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) объявила о своем намерении приобрести четыре самолета Boeing 787-8 Dreamliner, которые оцениваются приблизительно в 918 миллионов долларов, сообщает Trend.

Информация о заказе и датах поставок самолетов будет размещена на официальном сайте Boeing после окончательного утверждения.

«Решение о заказе новых самолетов Boeing 787 Dreamliner открывает для «Азербайджанских авиалиний» большие возможности для дальнейшего развития. Будучи одними из ведущих авиаперевозчиков на пространстве СНГ, мы с нетерпением ожидаем расширения нашей маршрутной сети, благодаря возможностям, которые предоставят нам современнейшие самолеты Boeing 787», - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров, слова которого приводятся в сообщении.