Roshen законсервировала фабрику в Липецке

Украинская корпорация Roshen заявила о завершении консервации производства в Липецке, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В апреле были законсервированы все производственные линии, в мае — системы холодо- и теплоснабжения, а в июне — блок очистных сооружений, котельная и водозаборы», — уточнили в пресс-службе.

В Roshen подчеркнули, что полностью прекратил свою деятельность склад готовой продукции и торгового дома ООО «Рошен», занимающегося ее реализацией.

Ранее сообщалось, что Басманный районный суд Москвы продлил до 13 сентября текущего года арест имущества липецкой кондитерской фабрики Roshen.