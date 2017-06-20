В результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в Могадишо, столице Сомали, погибли более 10 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на власти.

Как отмечается, автомобиль направлялся в правительственное здание.

«Более 10 человек погибли, 20 пострадали. В результате взрыва разрушено здание в квартале района Вадажир. Также уничтожено более 10 автомобилей», — рассказал официальный представитель мэра Могадишо.

По данным агентства, ответственность за взрыв взяли на себя исламистские повстанцы.