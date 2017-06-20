На территории стадиона в селе Урва Кусарского района строят жилой дом, что привело к недовольству местных жителей, сообщает региональный телеканал ARB TV.

Согласно информации, в селе с населением в 3 тысячи человек, осталось всего два стадиона. При этом одним из них невозможно пользоваться из-за оползней. Местные жители жалуются на то, что у молодежи села не осталось мест для занятия спортом.

Жилой дом на территории стадиона строит местный житель Эйнулла Ягубов. Его сын Джарулла утверждает, что их право строить дом на территории стадиона утверждено судом и различными инстанциями.

В свою очередь, глава муниципалитета села Урва Рамин Таригулиев заявил журналистам, что еще в 1998 году глава района подписал распоряжение по сохранению этого стадиона. Взамен указанному гражданину было предоставлено 20 соток земли для строительства дома в другом месте.

Пока идут споры о принадлежности земли, на которой расположен стадион, строительство дома на его территории идет полным ходом.