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В Албании хотят посадить внука Энвера Ходжи

 

Прокуратура на процессе в Албании требует приговорить внука многолетнего коммунистического лидера страны Энвера Ходжи к 13 годам тюремного заключения по обвинению в наркотрафике.

Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, 42-летний Эрмаль Ходжа был арестован в январе 2015 года. Ему инкриминировалось создание преступной группировки, производившей и переправлявшей кокаин в страны Западной Европы. При его аресте полиция конфисковала 120 кг наркотиков, оружие и крупные суммы денег.

По делу также проходят восемь сообщников Ходжи, в том числе двое граждан Колумбии. Сторона обвинения требует приговорить их к тюремным срокам от 13 до 15 лет.

Подсудимый является старшим внуком Энвера Ходжи, правившего в Албании более 40 лет – с 1944 до своей смерти в 1985 году. 

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