В Европарламенте призвали приостановить переговоры с Турцией

Комитет Европарламента по иностранным делам попросил ЕС официально приостановить переговоры по вступлению Турции в союз. Об этом говорится в ежегодном отчете комитета, передает ТАСС.

В документе говорится, что учитывая результаты недавнего референдума в Турции и расширение президентских полномочий, комитет по иностранным делам призывает ЕК и национальные правительства ЕС официально приостановить без замедления переговоры о вступлении Турции, если пакет конституционной реформы будет реализован без изменений.

Члены комитета проголосовали за соответствующую резолюцию почти единогласно. На рассмотрение всего парламента документ будет вынесен на следующей пленарной сессии в июле.