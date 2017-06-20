Моуринью заподозрили в неуплате налогов

Испанская прокуратура заподозрила главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в неуплате налогов, сообщает The Independent. В настоящее время прокуроры проверяют финансовую деятельность мадридского "Реала", тренером которого португальский специалист был с 2010 по 2013 годы.

Его подозревают по двум эпизодам, которые произошли в 2011 и 2012 годах. В общей сложности он задолжал 3,3 млн евро налогов, говорится в заявлении прокуратуры.

Ранее аналогичные обвинения были предъявлены нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, которого суд приговорил к 21 месяцу тюрьмы условно, а также звезде "Реала" Криштиану Роналду, который даст показания по своему делу 31 июля. Его обвиняют в неуплате 14,7 млн евро налогов, передает Интерфакс.