Подписаться на уведомления
 

Моуринью заподозрили в неуплате налогов

 

Испанская прокуратура заподозрила главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в неуплате налогов, сообщает The Independent. В настоящее время прокуроры проверяют финансовую деятельность мадридского "Реала", тренером которого португальский специалист был с 2010 по 2013 годы.

Его подозревают по двум эпизодам, которые произошли в 2011 и 2012 годах. В общей сложности он задолжал 3,3 млн евро налогов, говорится в заявлении прокуратуры.

Ранее аналогичные обвинения были предъявлены нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, которого суд приговорил к 21 месяцу тюрьмы условно, а также звезде "Реала" Криштиану Роналду, который даст показания по своему делу 31 июля. Его обвиняют в неуплате 14,7 млн евро налогов, передает Интерфакс.

397 просмотров


Старости
Алексей Кузьмин: «Ни Азербайджан, ни Армения не имеют самостоятельного значения для Франции»
Алексей Кузьмин: «Ни Азербайджан, ни Армения не имеют самостоятельного значения для Франции» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 27° / 20°
21 Июн 26° / 19°
22 Июн 26° / 19°
23 Июн 28° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.899 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Россия резко увеличила производство водки
Ильхам Алиев наградил военнослужащих
Ильхам Алиев создал новую госструктуру
США расширили санкции против России
Сойдут ли с рельсов «Азербайджанские железные дороги»? мнения и оценки
Реальные доходы россиян продолжают снижаться
Прокремлёвское издание на Азербайджан? наша реакция
В Грузии запретили продавать землю иностранцам haqqin.az из Тбилиси
Самолеты США и России опасно сблизились над Балтикой
Южная Корея отказалась от удара по КНДР
Атамбаев: Россия списала все долги Киргизии
Из Gənclik Mall эвакуировали людей
США испытали противоракету SM-6
Часть Баку останется без воды
Моуринью заподозрили в неуплате налогов
В Европарламенте призвали приостановить переговоры с Турцией
В Албании хотят посадить внука Энвера Ходжи
На территории стадиона в Кусарах начали строить дома Видео
Qatar Airways признали лучшей авиакомпанией мира
Атамбаев Путину: «Киргизии не нужны политические игры»
Взрыв в столице Сомали Более 10 погибших
Roshen законсервировала фабрику в Липецке
Катар выдворяет йеменских дипломатов
Джахангир Аскеров покупает 4 новейших «Боинга» Почти за миллиард долларов
Азербайджанские саперы подорвались на турецко-иранской границе
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться