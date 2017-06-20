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Атамбаев: Россия списала все долги Киргизии

 

Министры финансов России и Киргизии обменялись протоколами о списании всех долгов Бишкеку. Об этом по итогам двусторонних переговоров заявил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, передает РИА Новости. 

«Хотел бы отметить, что оказана очень большая финансовая реальная помощь со стороны России. Вот и сегодня обменялись наши министры финансов протоколом о списании всех остатков долгов Кыргызстана перед Россией», — заявил Атамбаев.

В свою очередь, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия продолжает финансово помогать Киргизии на безвозмездной основе. По словам Путина, на поддержку бюджета Киргизии российской стороной ежегодно предоставляется $30 млн.

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