Южная Корея отказалась от удара по КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что пока не готов говорить о возможности превентивного удара по КНДР, но не исключил этого в будущем, сообщает агентство Рейтер.

"Что касается превентивного удара… этот вопрос, возможно, мы сможем обсудить позже, когда угроза станет более серьезной", — сказал президент в интервью телеканалу CBS News, отвечая на вопрос о возможности такого удара.

Президент также заявил, что надеется к концу года привлечь Северную Корею к переговорам по поводу ее ядерной программы.