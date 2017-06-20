Самолеты США и России опасно сблизились над Балтикой

Американский самолет-разведчик и истребитель ВКС РФ едва не столкнулись над Балтийским морем, пролетев на расстоянии всего полутора метров друг от друга. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в США.

«Вооруженный российский истребитель пролетел рядом с американским самолетом-разведчиком в районе Балтийского моря в понедельник», — говорится в сообщении.

По данным одного из источников, российский истребитель Су-27 был оснащен ракетами и вел себя «провокационно», а военные в Вашингтоне рассматривают инцидент как «небезопасный». Со стороны США в сближении участвовал самолет RC-135.

Официальных комментариев пока не поступало ни со стороны Пентагона, ни Минобороны РФ.