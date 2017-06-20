Похоже, что в давнем споре - продавать иностранцам сельскохозяйственные угодья или нет - в Грузии наконец-то достигнут консенсус. Парламент страны на удивление быстро принял проект закона о моратории на продажу земель иностранным гражданам.

Законодательный акт, из-за которого год назад оппозиция грозилась отправить в отставку президента республики, на сей раз был принят единогласно. Таким образом, до внесения соответствующих поправок в Конституцию страны приостанавливается действие соответствующей статьи, на основании которой земли, пригодные для сельскохозяйственного возделывания, были превращены в предмет довольно доходных спекуляций.

Самое поразительное в данном единодушии то, что за внесение поправок проголосовали как представители правящей «Грузинской мечты», так и оппозиционного блока «Альянса патриотов». В стане противников законопроекта оказались лишь «Нацдвижение» и «Движение за свободу – Европейская Грузия», или как нынче их именуют в Тбилиси бывшие саакашисты. Депутаты от этих партий, как водится, дружно обвинили нынешнюю правящую партию в популизме, с помощью которого они рассчитывают восстановить доверие населения на предстоящих осенью выборах в местные органы власти.

Таким образом удалось избежать ситуации, которая возникла уже раз в парламенте, когда президент Грузии Георгий Маргвелашвили наложил вето на поправки. И хотя парламент его преодолел, Конституционный суд Грузии посчитал запрет на продажу земель иностранцам не соответствующим главному закону страны. Теперь удалось обойти и главный закон.

- Эдак можно перекроить и всю конституцию, - ворчат теперь противники запрета. И нельзя сказать, что они не так уж неправы. Другое дело крестьяне, которым и без того не просто живется, пока депутаты грызутся из-за их земель…