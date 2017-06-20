Реальные доходы россиян продолжают снижаться

Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в мае снизились на 0,4% в годовом выражении после падения на 7,5% в апреле, снижения на 2,3% в марте, падения на 3,7% в феврале, роста на 8,2% в январе (из-за единовременной выплаты пенсионерам 5 тыс. рублей). Об этом сообщила во вторник Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В целом, за январь-май доходы снизились в реальном выражении на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В номинальном выражении доходы населения в мае 2017 года составили 29 тыс. 136 рублей — рост на 3,9% к маю 2016 года. Средняя заработная плата в мае 2017 года составила 40 тыс. 640 рублей и выросла, согласно оценке Росстата, на 7,9% к маю 2016 года.

В реальном выражении средняя зарплата в мае 2017 года увеличилась на 3,7%.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.