Российские СМИ продолжают оказывать информационную поддержку карабахским сепаратистам. Азербайджанская общественность убедилась в этом в апреле прошлого года, когда репортеры российских изданий, в том числе и близких к Кремлю, были откомандированы в Карабах освещать военные действия и все происходящее трактовалось ими исключительно с позиции армянской стороны.

В связи с последними событиями на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск, когда армянские интервенты понесли серьезные потери, в российских прессе наблюдается та же картина, что и в апреле прошлого года. Дальше всех пошла известная публикациями заказных материалов «Независимая газета», использовавшая армянское самоназвание «Арцах» для описания происходящего на оккупированных территориях Азербайджана.

Напомним, что недавно сепаратистский режим Нагорного Карабаха, проведя так называемый «референдум», вопреки всем международным нормам принял решение сменить столь же нелегитимное название «Нагорно-Карабахская республика» на «Арцах», тогда как в соответствии историческим топонимом регион официально называется Нагорный Карабах и является частью Азербайджанской Республики.

Однако «Независимая газета», идя на поводу у группы проармянски настроенных российских политиков, упорно именует эту оккупированную азербайджанскую землю мифическим словом «Арцах». Это ничем не обоснованное название, являющееся исключительно «плодом творчества» сепаратистско-оккупационного руководства, издание даже вынесло в заголовок тенденциозно-однобокой статьи о напряженности на линии фронта в Карабахе. Материал представляет собой описание измышлений армянской военщины и полностью игнорирует как позицию Азербайджана, так и реальную ситуацию. «Арцах снова на пороге войны» - публикация, далекая от журналистских стандартов, предполагающих достоверность и документальность.

Для справки. В 1995-2005 годах «Независимая газета» принадлежала олигарху Борису Березовскому. В 2005 году он продал газету Константину Ремчукову, в то время помощнику министра экономического развития Германа Грефа. В настоящее время Ремчуков является и владельцем, и главным редактором издания, давно переставшего быть «независимым», как это декларируется его названием.

Два года назад хакерская группа Anonimous обнародовала материалы, свидетельствующие о том, что «Независимая газета» работала на московскую мэрию и администрацию президента России. Хакеры однозначно показали, что главный редактор газеты действует в тесном сотрудничестве с заместителем руководителя управления внутренней политики Администрации президента Росси Тимуром Прокопенко и именно от него получает инструкции, как выстраивать политику издания.

Официальному Баку необходимо выразить протест соответствующим российским органам по поводу использования слова «Арцах» в материалах «Независимой газеты» и других СМИ страны. Коль скоро Москва весьма обостренно реагирует на публикации азербайджанских СМИ по российской тематике, ей следует так же щепетильно относится и к правам суверенного Азербайджана.

Когда в начале этого года haqqin.az разместил сообщение, утверждающее, что ИГИЛ готовит нападения на российские посольства в ряде стран, МИД России направил в Баку ноту протеста. И это несмотря на то, что данная информация была опубликована всеми ведущими мировыми СМИ, в том числе и главным российским информагентством ТАСС, откуда, собственно, наш портал ее и перепечатал с соответствующей ссылкой. Так почему же Азербайджан должен закрывать глаза на то, что российская «Независимая газета» превратилась в рупор армянской пропаганды?