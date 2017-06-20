США расширили санкции против России. Об этом сообщается в списке, опубликованном Минфином США.
В список добавили частную военную компанию «Вагнер» и фирму миллиардера Евгения Пригожина.
Под санкции также попал командир «Вагнера» Дмитрий Уткин.
США расширили санкции против России. Об этом сообщается в списке, опубликованном Минфином США.
В список добавили частную военную компанию «Вагнер» и фирму миллиардера Евгения Пригожина.
Под санкции также попал командир «Вагнера» Дмитрий Уткин.
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