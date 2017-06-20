Анонсированная АО «Азербайджанские железные дороги» реструктуризация долгов вызвала множество вопросов в обществе. Какие пробелы в маркетинговых расчетах привели к накоплению задолженности перед зарубежными финансовыми структурами? Не ляжет ли долговое бремя железных дорог на плечи государства, как это отразится на финансовом рейтинге страны и приведет ли к повышению тарифов на железнодорожные перевозки?

Депутат Милли Меджлиса Вахид Ахундов в беседе с haqqin.az призвал не драматизировать ситуацию с долгами АЖД. «Решение о реструктуризации было принято своевременно для того, чтобы привлечь иностранные инвестиции. Речь идет о реализации крупных международных проектов по расширению железнодорожных перевозок», - сказал он.

По словам депутата, глава государства уделяет большое внимание к увеличению объема перевозок через территорию Азербайджана, большему использованию потенциала АЖД и транзитных возможностей страны. «Для этого необходима модернизация национальной железнодорожной сети. А долговое бремя АЖД стало итогом взятых в прошлом кредитов. Реструктуризация же поможет модернизации и обеспечению эффективной работы железной дороги», - считает он.

В свою очередь экономист Вугар Байрамов считает, что будущее азербайджанских железных дорог в руках у иностранных кредиторов. «Они могут изменить график выплаты долгов. Вообще же, сложилась странная ситуация: при рентабельной работе и возможностях повышения объемов перевозок, АЖД набрала иностранные долги. Транспортный сектор и особенно международные перевозки являются приоритетной сферой для Азербайджана. Поэтому непогашение долгов АЖД в любом случае нежелательное явление для экономики страны. Теперь все зависит от позиции иностранных кредиторов», - отмечает эксперт.

Как указывает эксперт, тот факт, что государственное предприятие не способно погасить долги, не может не отразиться на кредитном рейтинге страны и на возможности в будущем взять дешевые кредиты. «Самый важный момент - это достичь согласия международных кредиторов на возвращение долгов по новым схемам, ведь по существующим механизмам АЖД возвращать заемные средства не готов. Тут проблема в том, что АЖД в нынешнем виде не интересен для иностранных инвесторов. АЖД придется приватизировать по более низкой цене. А если говорить о повышении тарифов, то это не позволит решить проблему долгов», - говорит Байрамов.