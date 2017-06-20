Ильхам Алиев создал новую госструктуру

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Государственного рекламного агентства Азербайджана и распоряжение о назначении на должность директора агенства Айдына Мюнсюф оглу Ибадова.
Согласно указу, с целью размещения рекламных носителей в открытом пространстве на территории страны, осуществления контроля и единого регулирования в сфере производства (изготовления) и распространения рекламы, предусмотренной для размещения на этих рекламных носителях, создается публичное юридическое лицо «Государственное рекламное агентство Азербайджана».
Устанавливается, что деятельностью Государственного рекламного агентства руководит директор, назначаемый и освобождаемый президентом Азербайджана.