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Полковник Вагиф Асадов: "Меня кормит Россия"

Автор: Отдел информации 

Заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов уже несколько дней как находится под огнем критики ряда СМИ.

Причиной стало обращение полковника полиции в Фонд государственной поддержки развития СМИ для получения квартиры в доме, построенном для журналистов, не имеющих собственного жилья.

Некоторые СМИ уличили Вагифа Асадова в том, что у него нет никаких проблем с жилищными условиями, и он не имеет права претендовать на квартиру в этом доме. Позже в СМИ появились фотографии виллы стоимостью в 600 тысяч манатов, которая предположительно принадлежит Вагифу Асадову.

Сам полковник в течение нескольких дней дал ряд взаимоисключающих комментариев по данному вопросу. Сначала он заявил, что не подавал никаких заявок на получение квартиры, а потом подтвердил это, добавив, что имеет полное на это право.

Затем Вагиф Асадов опроверг, что найденная журналистами вилла принадлежит ему, однако спустя несколько часов пожелал всем «такую же виллу, в которой он живет».

Наконец, в интервью малоизвестному изданию Turkustan.info Вагиф Асадов пожаловался на тесноту в этой вилле, добавив, что «там живет очень много людей».

Апогеем откровений полковника полиции стало его признание о наличии бизнеса, правда не в Азербайджане, а за границей.

«Все, что я имею, находится за границей, в России, в Москве. Я никогда не стремился создать бизнес в Азербайджане. Меня кормит моя деятельность в России и других странах», - заявил Вагиф Асадов.

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