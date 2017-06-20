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Лекция Apple о предотвращении утечек утекла в сеть

 

В сеть слили материалы внутреннего брифинга Apple, посвященного предотвращению утечек секретной информации из компании. Мероприятие длилось около часа, пишет The Outline.

Брифинг состоялся в начале месяца и в нем приняли участие около ста сотрудников Apple. Это первое событие компании, посвященное «предотвращению распространения информации среди конкурентов, поставщиков контрафакта и прессы».

Во время мероприятия были показаны короткие отрывки выступлений Тима Кука, в ходе которых он рассказывает о важности новых продуктов компании.

«Итак, вы слышали, как Тим сказал "У нас есть еще кое-что"? Так что же это такое? — обращается к собравшимся эксперт по безопасности Apple Дженни Хабберт (Jenny Hubbert). — «Сюрприз и восторг! Сюрприз и восторг, когда мы представляем продукт, который еще не успел засветиться. Это невероятно эффектно и позитивно. Это наш бренд. Но когда случаются утечки, это ударяет по всем нам!».

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