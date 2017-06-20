США сбили беспилотник сирийской армии

Силы международной коалиции во главе с США сбили беспилотник (БПЛА), принадлежащий сирийским правительственным силам, передает телеканал Sky News со ссылкой на заявление альянса.

БПЛА иранского производства Shahed 129 был уничтожен после того, как якобы сбросил на войска коалиции бомбу, которая не взорвалась.

«Истребитель США сбил сирийский беспилотник», — говорится также в сообщении, опубликованном на странице CNN в Facebook. По словам собеседника телеканала, беспилотник был уничтожен, «потому что представлял угрозу».

Согласно заявлению коалиции, американский истребитель F-15E сбил беспилотник в районе населенного пункта Ат-Танф на границе Сирии и Ирака за пределами 55-километровой зоны безопасности.