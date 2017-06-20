В Португалии из-за пожаров эвакуировали десятки деревень

Ситуация с природными пожарами в Португалии остается сложной: наиболее опасной точкой стал муниципалитет Гойш (округ Коимбра), где эвакуированы 27 деревень, сообщил государственный секретарь внутренних дел Жорже Гомеш в интервью португальскому телеканалу RTP.

Утром во вторник специалисты заявляли, что скорее всего им удастся полностью взять под контроль бушующие в центральной части страны пожары. Однако из-за жаркой погоды и сильного ветра огонь начал распространяться с новой силой – в первую очередь в муниципалитете Гойш, где живут 4,5 тысячи человек. В течение дня ведется эвакуация жителей деревень, ближе всего расположенных к зонам, охваченным пламенем. Ситуация осложняется плохой видимостью из-за дыма: самолеты не могут постоянно работать в этом районе.

Оперативный командующий Гражданской защитой Витор Вас Пинто назвал ситуацию в Гойш "вызывающей беспокойство", поскольку "огонь быстро распространяется".