В здании Сабунчинского районного суда продолжается процесс по делу генерала расформированного МНБ Акифа Човдарова и трех его бывших подчиненных. 19 июня Акиф Човдаров дал показания по эпизоду уголовного дела, связанному с рынком «8-й километр». Haqqin.az представляет читателям выступление генерала с незначительными сокращениями.

«В декабре 2005 года меня вызвало к себе руководство. В кабинете стояли двое бородатых мужчин. Мне передали документы и распорядились принять этих людей.

Документы представляли из себя жалобу на 7-8 страниц. Я ознакомился и предложил подателям обращения в наше ведомство прийти завтра. Поскольку жалоба касалась Джафара Сафарова, на следующий день я дал указание ребятам, чтобы его срочно привели ко мне. Не прошло и часа, как Сафаров уже был в МНБ.

Сначала я принял его одного, сообщив, что на него поступила жалоба о похищении человека, мошенничестве и силовому захвату рынка. Сафаров стал уверять, что всё это неправда. Но когда я заметил, что Чингиз вместе с братом сейчас в МНБ, он не на шутку всполошился и буквально задрожал. Между прочим, Чингиз пригрозил, что совершит самосожжение, если ему не вернут рынок», - рассказал в своих показаниях Акиф Човдаров.

Човдаров особо отметил, что, оставив обратившихся с жалобой и Джафара Сафарова в разных комнатах, отправился докладывать о том, что успел выяснить, руководству.

«Я доложил руководству, что в деле упоминаются определенные люди. Если вы помните, то 2005 год был непростым - только что арестовали таких влиятельных людей, как Гаджи Мамедов и Фархад Алиев, начала поднимать голову оппозиция. И все писали друг на друга жалобы.

У Чингиза я пытался выяснить, почему он начал жаловаться лишь спустя шесть лет после того, как у него отняли рынок. Он заявил, что обращался во все инстанции, но никто его и слушать не стал, зато брат Фархада Алиева со своими 40 ребятами напали на него и жестоко избили.

Я доложил руководству о том, что в этом деле имеется эпизод с похищением человека. Позже мы выяснили все подробности этой истории и кто в ней был замешан. Через несколько часов руководство предупредило меня, что с этим делом надо разобраться по-быстрому. Джафар Сафаров и сам знает, почему все избегали огласки.

Когда я спросил у руководства, что делать с эпизодом, связанным с похищением человека, мне сказали, что это дело будет рассмотрено спустя год. Рынок было поручено вернуть хозяину.

Я пригласил Джафара к себе и дал понять, что он должен просто тихо покинуть рынок и отдать его настоящему владельцу. Джафар принялся плакаться, что, мол, купил новый объект рядом с рынком и заложил его в банке и что если он не вернет деньги, его убьют.

Потом я позвал Чингиза и потребовал, чтобы он заплатил Джафару. Но Чингиз начал препираться, заявляя, что ему не дали никаких денег, когда отняли рынок, почему же теперь он должен что-то платить. А потом добавил, что у он сейчас полностью неплатежеспособен, продать рынок он не сможет, потому что потенциальные покупатели бояться братьев Сафаровых. По понятным причинам я не мог тогда назвать ему имя человека, из-за которого эту тему надо закрыть быстро и без огласки.

Поразмыслив, Чингиз сказал, что сам он этот рынок продать не может, но, может, у меня есть знакомые, кто решится купить объект. Я доложил об этом предложении руководству, и мне сказали, что не видят в этом ничего предосудительного, главное, чтобы все были довольны и не возникло никакого шума. Кому я мог предложить купить рынок? Сказал Эльшану, а Хилал Асадов - своему тестю», - утверждал Човдаров.

Далее Човдаров рассказал детали сделки по покупке рынка «8-й километр».

«Родственники Хилала собрали 300 тысяч и отправились к нотариусу. Тут выяснилось, что документы на рынок заложены в банке и за них надо выплатить 70-80 тысяч. Когда деньги были уплачены, в банке попросили четыре дня на подготовку документов, но Джафар заявил, что больше ждать не может, мол, люди, которым он должен, могут его убить. Ему заплатили требую сумму и получили доверенность на владение рынком.

Чингиз тогда заявил, что ему этот рынок не нужен, попросил за него 100 тысяч. Чуть позже, однако, он увеличил эту сумму до 150 тысяч. Ему пошли навстречу, заплатили и установили ежемесячную зарплату в 5 тысяч манатов, которую он, кстати, до сих пор получает. Рынок был в ужасном состоянии. Эльшан и его компаньон вложили в объект уйму денег, чтобы навести хоть какой-нибудь порядок.

Вроде все улеглось, но тут Джафар стал забрасывать все инстанции жалобами, что у него незаконно отобрали рынок рынок. Я вызвал его к себе и спросил в чем дело, ведь ему всё заплатили. Джафар заявил, что не имеет никакого отношения к этим обращением, а пишет их его отец по настоянию другого брата.

Джафар даже написал расписку, что не имеет никаких претензий к нам по поводу сделки с рынком и просит не рассматривать жалобы, которые пишут его родственники. Правда, он рассказал, что один из его братьев живет в ужасных условиях и попросил выделить ему немного денег. Эльшан долгое время платил брату Джафара.

Когда нас арестовали, один из сотрудников МНБ Сафаровых и предложил вновь подать жалобу. Он уверил их, что скоро будут арестованы и Эльдар Махмудов и Хилал Асадов.

Никто их не избивал и не оскорблял. В прошлый раз на суде Джафар, забыв про стыд и совесть, прямо мне в глаза заявил, казал, что я якобы ударил его ногой в живот. Вы посмотрите на этого человека, зачем мне было его бить? Под моим начало было столько людей, что если бы захотел, то мог бы приказать избить его так, что от него бы и мокрого места не осталось…» - усмехнулся Човдаров.

Далее Акиф Човдаров ответил на вопросы гособвинителя. Прокурор напомнил обвиняемому, что с 2005 по 2011 год Човсаров и Джафар Сафаров 104 переговаривались по телефону.

«Такого не может быть. Наверное, он звонил, а я не поднимал трубку», - возразил Човдаров.

Отвечая на вопрос, почему до ареста Фархада Алиева никто не рассматривал жалобы Чингиза Човдаров заявил: «Вы должны уяснить, что рынок не принадлежал братьям Сафаровым, фактически им владел Рафик Алиев. Сами подумайте, откуда у торговцев картошкой взялись бы 100-200 тысяч долларов?»

Когда прокурор решил выяснить, почему же в таком случае Човдаров не сообщил о деталях «рыночного» дела на процессе против Фархада Алиева, генерал вновь стал намекать на неких особ, имена которых ни в коем случае нельзя было упоминать.

«Я говорил уже, что в этом деле назывались имена определенных людей, поэтому нельзя было раздувать это дело. Сами подумайте, в чем был мой интерес? Взял бы да арестовал этих людей. И медаль бы еще за это получил», - заявил бывший генерал МНБ.

Судья Габиб Гасанов объявил, что очередное заседание процесса состоится 21 июня.