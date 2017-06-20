Ильхам Алиев принял участие на ифтаре

Председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде во вторник по случаю священного месяца Рамазан дал ифтар в своей резиденции.
В церемонии ифтара принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выразил глубокую признательность президенту Ильхаму Алиеву и гостям за то, что они приняли приглашение принять участие в ифтаре по случаю благословенного месяца Рамазан, в который был ниспослан священный Коран.
Глава государства выступил на церемонии с речью.