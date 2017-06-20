Подписаться на уведомления
 

Град оставил без света Газах

 

Выпавший в Газахском районе град привел к ряду негативных последствий. Как сообщает Report, диаметр градин, выпавших сегодня в 19:55 вечера, составил около 5-7 см.

На данный момент прекращена подача электричества в районный центр и близлежащие села. Нанесен серьезный ущерб хозяйствам, посевным площадям и фруктовым деревьям, возникли трудности в передвижении транспорта. Информации о нанесенном району ущербе пока нет.

Отметим, что сегодня со второй половины дня в западном регионе наблюдаются нестабильные погодные условия. Ливни и град в Дашкесане, Гейгеле, Хаджикенде, Товузском, Агстафинском и Шамкирском районах вызвали нежелательные последствия.

В настоящее время дождливая погода в регионе продолжается. 

1282 просмотров


Старости
Алексей Кузьмин: «Ни Азербайджан, ни Армения не имеют самостоятельного значения для Франции»
Алексей Кузьмин: «Ни Азербайджан, ни Армения не имеют самостоятельного значения для Франции» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 26° / 19°
21 Июн 26° / 18°
22 Июн 26° / 19°
23 Июн 28° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.899 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Скончался рэпер Prodigy
Удар Ирана по ИГИЛ 65 убитых
США могут дать Украине оружие
Уничтожен "верховный муфтий" ИГ
В Москве заявили о проработке ответа на американские санкции
Град оставил без света Газах
Ильхам Алиев принял участие в ифтаре
Акиф Човдаров: "Посадят и Эльдара Махмудова, и Хилала Асадова..." Эксклюзив
В Португалии из-за пожаров эвакуировали десятки деревень
США сбили беспилотник сирийской армии
Порошенко встретился с Трампом в Белом доме
Мужчина сжег себя в Гяндже
Лекция Apple о предотвращении утечек утекла в сеть
Полковник Вагиф Асадов: "Меня кормит Россия"
Россия резко увеличила производство водки
Ильхам Алиев наградил военнослужащих
Ильхам Алиев создал новую госструктуру
США расширили санкции против России
Сойдут ли с рельсов «Азербайджанские железные дороги»? мнения и оценки
Реальные доходы россиян продолжают снижаться
Прокремлёвское издание на Азербайджан? наша реакция
В Грузии запретили продавать землю иностранцам haqqin.az из Тбилиси
Самолеты США и России опасно сблизились над Балтикой
Южная Корея отказалась от удара по КНДР
Атамбаев: Россия списала все долги Киргизии
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться