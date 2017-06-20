В Москве заявили о проработке ответа на американские санкции

Москва начинает проработку ответных мер на новый пакет антироссийских санкций США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

«Мы осуждаем столь безответственный подход к отношениям с Россией и в условиях вашингтонского зазеркалья, где наша логика и наши доводы просто игнорируются, приступаем к проработке наших возможных ответных мер», — заявил дипломат.

Рябков добавил, что расширяя санкции против РФ, США противоречат собственным декларируемым целям.

«Мы говорили с самого начала проведения Вашингтоном разрушительной, крайне деструктивной политики в части применения санкций к России, к нашим физическим и юридическим лицам, что искомого США эффекта они не дадут и дать не могут», — подчеркнул дипломат.