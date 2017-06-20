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Удар Ирана по ИГИЛ 65 убитых

 

Не менее 65 террористов уничтожены в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по позициям группировки ИГ в Сирии. Об этом сообщает телеканал Press TV, ссылаясь на заявление иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее сообщалось, что КСИР нанес ракетный удар по базам террористов в Сирии. Удар был нанесен баллистическими ракетами средней дальности по базам в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны "в ответ на атаки по Тегерану". Всего было выпущено шесть ракет.

В заявлении, в частности, говорится, что в результате удара по центру ИГ в городе Эль-Мухасан уничтожены 15 боевиков, в том числе один из главарей Саад аль-Косайби.

Также сообщается об уничтожении 27 боевиков при ударе по городу Эль-Маядин, который называют новым оплотом ИГ в Сирии, в том числе шести полевых командиров из Ливии.

В Тегеране заявляли, что согласовали с сирийскими властями ракетный удар по позициям террористов.

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