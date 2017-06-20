В Цинциннати, штат Огайо, меньше, чем через неделю после возвращения из северокорейского плена, скончался Отто Уормбьер, американский студент, осужденный на 15 лет за страшную подрывную акцию – попытку забрать в качестве сувенира из туристической поездки агитационный плакат, висевший в гостинице.

Когда парня вернули на родину, многие вздохнули с облегчением, хотя он и находился в тяжелом состоянии и не приходил в сознание. Якобы таковы были последствия лечения от тяжелой формы ботулизма. Но в Штатах передовая медицина, и казалось, восстановление здоровья вчерашнего пленника – дело времени.

Однако потом стала поступать информация все тревожнее, стали сообщать, что у него мертва часть клеток мозга. И вот – летальный исход. Признаюсь, было неприятно смотреть, когда Отто Уормбьер рыдал во время судебного процесса над ним, признавая связи с ЦРУ и наличие враждебных замыслов. Хотя всем было понятно, что перед нами простой студент, который приехал поглазеть на экзотику – заповедник коммунизма в чучхейском изводе, чтобы потом делиться увиденным с друзьями и смеяться над этими смешными кимоподданными.

Для убедительности, конечно, хотелось привезти какой-то предмет местного культа. Тогда казалось, что страдания студента надуманные, включится машина Государственного департамента, и его вытащат в обмен на несколько тонн гуманитарной помощи или что-то в этом роде.

Однако плохие предчувствия и настоящий страх не обманули Отто. Арестованный накануне нового 2016 года, уже в марте он оказался в бессознательном состоянии. Что с ним тогда произошло и что происходило после этого, возможно, навсегда останется тайной, хотя расследование, несомненно, будет произведено. Факт остается фактом: американский гражданин фактически был убит ни за что северокорейским режимом. Причем наказание вышло даже суровее, чем приговор их же собственного суда. И то, что выглядело сначала как гуманный шаг, помилование и возвращение на родину на свободу, оказалось отправкой бесчувственного тела на дальнейшее захоронение.

Это настоящий вызов США, ничуть не меньший, чем ракетные испытания КНДР. Ведь в заключении в Северной Корее сейчас находятся еще три американских гражданина, и никто не знает, каково их здоровье. Вернуть их домой Штаты бессильны. Кроме того, среди заключенных в Северной Корее есть граждане Южной Кореи и Канады. Об угрозе американских туристов Госдеп предупреждает, и прямых туристических контактов между США и КНДР нет, такие поездки осуществляются, как правило, через китайские компании.

Общее число иностранных туристов, посещающих эту страну, оценивается в 100 тысяч, из которых подавляющее большинство – китайцы. Прочих – тысячи две, и лишь 20% от западных туристов – собственно американцы. Случай с Уормбьером по-своему уникален. При том, что с местными заключенными, которых в стране насчитывается до 300 тысяч, не церемонятся, иностранцев обычно содержат в существенно более лучших условиях и откровенных издевательств над ними не допускают: это прежде всего обменный материал.

Что произошло в этот раз? Вероятность того, что мы об этом узнаем, очень невелика. Но абсурдная смерть молодого парня, предельно далекого от политики, потрясает.