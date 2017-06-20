Полиция эвакуировала Центральный вокзал Брюсселя из-за взрыва, сообщает Sky News.
Reuters со ссылкой на бельгийские СМИ передает, что полиция «нейтрализовала» человека, у которого был пояс со взрывчаткой.
Полиция эвакуировала Центральный вокзал Брюсселя из-за взрыва, сообщает Sky News.
Reuters со ссылкой на бельгийские СМИ передает, что полиция «нейтрализовала» человека, у которого был пояс со взрывчаткой.
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