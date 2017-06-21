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В Россию не пустили тонны азербайджанского табака

Автор: Отдел информации 

На пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" на Дагестанском участке государственной границы РФ с Азербайджаном специалистами Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан в ходе карантинного фитосанитарного контроля 18 июня не допущено к ввозу 19,295 тонны табачного сырья, поступившего из Азербайджана, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Основанием для задержания стало заключение Дагестанского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) "Всероссийский научно-исследовательский институт карантина растений" (ВНИИКР), который подтвердил факт выявления в сметках с автомашины карантинного вредного объекта — повилики полевой.

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