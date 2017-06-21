Подписаться на уведомления
 

Память шехидов поставлена на счетчик ветераны обратятся к президенту И.Алиеву

Автор: Наир Алиев, отдел информации 

«Я знаю об этом, уже звонил в Мингечаур и получил подтверждение этой информации. Это просто кощунство». Так военный эксперт, полковник-лейтенант Абузер Абилов прокомментировал информацию о том, что в Мингечауре поставили водяные счетчики на памятниках-родниках в честь погибших в Карабахе шехидах.

Отметим, что в редакцию haqqin.az обратился гражданин Азербайджана Неймат Ханджаков. По его словам, вместо того, чтобы привести в порядок установленные мемориальные доски и памятники в память о погибших сыновьях, братьях, отцах, местные власти решили поставить… водяные счетчики.

«Разве так можно?!, - возмущается военный эксперт Абузер Абилов. – Я родился в Баку, в районе, который называли «Советской». У нас были фонтаны, где можно было набрать воду. Никто их не перекрывал и счетчиков не ставил. А ведь и сейчас в Баку есть открытые фонтанчики с вытекающей водой. Например, неподалеку от исполнительной власти Баку и станции метро «Ичери шехер». Так что же, давайте и там поставим счетчики?!».

Отметим, что после появления первой информации, связанной с памятником-родником в честь шехида Шаига Мустафаев в Мингечавире, на котором был установлен водяной счетчик, ситуация решилась. За расход воды из родника впредь будет платить «Азерсу». Однако дело не ограничивается единичным случаем.

Кстати, отметим, что не только в Мингечавире, но и на многих домах в Баку есть такие мини-мемориалы-родники, чаще всего сделанные руками родных и близких погибших. И на многих из них в Баку уже поставлены заглушки, чтобы избежать потери воды (см. фото).

«Нельзя все мерить деньгами. Мы этот вопрос поднимем в социальных сетях, собираемся написать главе государства Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту страны Мехрибан Алиевой. Те, кому в голову пришло брать плату за воду из источников, установленных в память шехидов, должны быть наказаны», - говорит Абилов.

1291 просмотров


Старости
Алексей Кузьмин: «Ни Азербайджан, ни Армения не имеют самостоятельного значения для Франции»
Алексей Кузьмин: «Ни Азербайджан, ни Армения не имеют самостоятельного значения для Франции» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 26° / 18°
22 Июн 26° / 19°
23 Июн 28° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.899 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Трамп: Китай не смог решить проблему КНДР
Скользящий бакинский мрамор и трагедия Гюльнары Расуловой судьба человека
Лавров: На войне в Сирии становится очень тесно
Забастовка строителей азербайджанской трубы. Почему? Комментирует Ильхам Шабан
«НКР» хочет экспортировать черную икру комментирует Алексей Дорошенко
Память шехидов поставлена на счетчик ветераны обратятся к президенту И.Алиеву
В Россию не пустили тонны азербайджанского табака
Взрыв на вокзале Брюсселя террорист уничтожен
Смерть в стране КИМоподданных наша память
Тяжелая авария в Сабирабаде двое погибших
Скончался рэпер Prodigy
Удар Ирана по ИГИЛ 65 убитых
США могут дать Украине оружие
Уничтожен "верховный муфтий" ИГ
В Москве заявили о проработке ответа на американские санкции
Град оставил без света Газах
Ильхам Алиев принял участие в ифтаре
Акиф Човдаров: "Посадят и Эльдара Махмудова, и Хилала Асадова..." Эксклюзив
В Португалии из-за пожаров эвакуировали десятки деревень
США сбили беспилотник сирийской армии
Порошенко встретился с Трампом в Белом доме
Мужчина сжег себя в Гяндже
Лекция Apple о предотвращении утечек утекла в сеть
Полковник Вагиф Асадов: "Меня кормит Россия"
Россия резко увеличила производство водки
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться