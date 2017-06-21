«Я знаю об этом, уже звонил в Мингечаур и получил подтверждение этой информации. Это просто кощунство». Так военный эксперт, полковник-лейтенант Абузер Абилов прокомментировал информацию о том, что в Мингечауре поставили водяные счетчики на памятниках-родниках в честь погибших в Карабахе шехидах.

Отметим, что в редакцию haqqin.az обратился гражданин Азербайджана Неймат Ханджаков. По его словам, вместо того, чтобы привести в порядок установленные мемориальные доски и памятники в память о погибших сыновьях, братьях, отцах, местные власти решили поставить… водяные счетчики.

«Разве так можно?!, - возмущается военный эксперт Абузер Абилов. – Я родился в Баку, в районе, который называли «Советской». У нас были фонтаны, где можно было набрать воду. Никто их не перекрывал и счетчиков не ставил. А ведь и сейчас в Баку есть открытые фонтанчики с вытекающей водой. Например, неподалеку от исполнительной власти Баку и станции метро «Ичери шехер». Так что же, давайте и там поставим счетчики?!».

Отметим, что после появления первой информации, связанной с памятником-родником в честь шехида Шаига Мустафаев в Мингечавире, на котором был установлен водяной счетчик, ситуация решилась. За расход воды из родника впредь будет платить «Азерсу». Однако дело не ограничивается единичным случаем.

Кстати, отметим, что не только в Мингечавире, но и на многих домах в Баку есть такие мини-мемориалы-родники, чаще всего сделанные руками родных и близких погибших. И на многих из них в Баку уже поставлены заглушки, чтобы избежать потери воды (см. фото).

«Нельзя все мерить деньгами. Мы этот вопрос поднимем в социальных сетях, собираемся написать главе государства Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту страны Мехрибан Алиевой. Те, кому в голову пришло брать плату за воду из источников, установленных в память шехидов, должны быть наказаны», - говорит Абилов.