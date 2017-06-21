Карабахские сепаратисты давно пытаются пропихнуть на международный рынок свою продукцию. И порой у них это получается. В последнее время они решили заняться производством черной икры. Более того, в непризнанном образовании, как сообщают армянские СМИ, пообещали, что уже через 5-6 лет банки с черной икрой под маркировкой «Сделано в Арцахе» появятся на рынке, «а сам продукт, согласно мнению зарубежных специалистов, по качеству не будет уступать ведущим маркам».

Самое интересное, что реализацией «карабахской икры» займется некая международная компания, которая, по словам «премьер-министра» «НКР» (здесь и далее кавычки наши – Ред.) Араика Арутюняна, «готова осуществлять инвестиции».

Как же возможно, что из непризнанного образования идет экспорт продукции под маркой этого «региона»? И как можно убедить поставщиков не брать такой товар?

В беседе с haqqin.az директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко заявил, что все сложности связаны с мировым правом.

«Точнее, дело в отсутствии общих правил. Есть широко известная проблема частично признанных стран, частично не признанных, или просто не признанных мировым сообществом. Таких стран или территорий - несколько десятков в мире. Именно поэтому нет даже единой статистики по количеству стран в мире», - отмечает Дорошенко.

Что касается Украины, то, по словам собеседника, здесь есть три такие территории: «Луганская народная республика» («ЛНР»), «Донецкая народная республика» («ДНР») и Крым. «В отношении первых двух и третьей имеются разные позиции со стороны мирового сообщества. И то же самое с Карабахом», - говорит эксперт.

Но можно ли убедить поставщиков не брать такой товар? Отвечая на этот вопрос Дорошенко отметил, что здесь можно договориться только на уровне правительств. «Должна быть государственная политика, не позволяющая развивать экономические отношения с территориями (сепаратистскими – Ред.), входящими в состав страны», - подчеркнул собеседник.

Кстати, Украина и Азербайджан успешно сотрудничают в этой сфере. В начале года Киев и Баку объявили бойкот товарам из "ДНР" и Нагорного Карабаха. Во время визита президента Украины Петра Порошенко в Баку, главы двух государств дали соответствующие поручения руководителям таможенных служб.

Но дает ли это гарантии того, что товары не продаются?

По мнению Дорошенко, должен быть еще общественный контроль. «К примеру, мы ловим иногда европейские компании, которые хотят обойти запреты. Как только информация об этом попадает в СМИ - никто торговать с ними уже не хочет», - говорит эксперт.

По его словам, важна роль диаспоры, представители которой во всех странах смотрят что и под какой маркировкой продается.