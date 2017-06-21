Около ста рабочих, задействованных на строительстве второй очереди грузинского участка Южнокавказского газопровода (Баку - Тбилиси - Эрзурум), отказались от работы, начав 17 июня забастовку. Как передает информационное агентство «Кавказский узел», строители требуют больше денег за свой труд. В частности, местных рабочих возмущает, что их коллеги из-за рубежа получают значительно большие выплаты, несмотря на равную квалификацию.

Забастовщиков поддерживает профсоюз работников транспорта Грузии, члены которого заняты на строительстве газопровода. Протест вполне обоснован, считает руководство профсоюза. «Рабочие намерены блокировать дорогу к строительному городку до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены», - заявляет глава профсоюза Лаврентий Алания.

Однако руководство компании «British Petroleum – Грузия», управляющей строительными работами, утверждает, что контракты с рабочими соответствуют законодательству страны, а с требованиями, выдвинутыми на акциях протеста, должны разбираться представители компании-подрядчика Bechte.

Комментируя haqqin.az cитуацию на строительстве газопровода в Грузии, руководитель Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан отметил, что требование рабочих поднять зарплату может быть оправданным только в том случае, если им выплачиваемых денег не хватает на жизнь.

«Однако, судя по заявлениям самих рабочих, они получают около $500 в месяц. Это не только для Грузии, но и для многих восточноевропейских стран соответствует среднестатистическому доходу работающих. Меня, к тому же, удивляет, почему грузинские рабочие подняли этот вопрос только в июне этого года. Ведь строительство на этом участке трубопровода начались еще в 2014 году, получается, что раньше их все устраивало? А всё очень просто: через несколько месяцев работы по строительству Южнокавказского газопровода на территории Грузии завершаются и начинается тестирование трубопровода. Вот рабочие и решили попробовать урвать что-нибудь от подрядной компании, перед тем как попрощаться…» – уверен эксперт.

Как выяснилось, контракт большинства занятых на грузинском участке прокладки газопровода действительно заканчивается в связи с завершением работ, и рабочие хотят, чтобы их перевели на другой участок строительства TANAP. Поняв, что bp-Georgia продлевать с ними контракт не намерено, они и предприняли забастовку.

«Все полагающиеся выплаты рабочим сделаны, непонятно, чего они добиваются. Тем не менее мы продолжим с ними переговоры и надеемся прийти к согласию, - говорят в bp Georgia.

Отметим, что грузинские рабочие не в первый раз прибегают к тактике забастовки при в реализации азербайджанской проектов. Некоторое время назад требования повысить зарплату выражали рабочие на строительстве железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.