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Лавров: На войне в Сирии становится очень тесно

 

В Сирии «становится очень тесно и на земле, и в воздухе». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, передает РИА Новости.

«Действительно, очень тесно и на земле, и в воздухе. Там много участников боевых действий: это и сирийские вооруженные силы, и те силы, которые принято называть проправительственными, в том числе „Хизбалла“, силы, которые поддерживают иранцы. Там же есть и вооруженная оппозиция, там же есть террористы. Там же есть и военные Турции, и спецназ целого ряда западных стран и региональных стран. Есть и авиация ВКС РФ и коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты», — сказал Лавров, комментируя ход боевых действий на территории САР.

По его словам, реализация инициатив по зонам деэскалации в Сирии позволит полностью отмежевать террористов от участников режима прекращения боевых действий.

«И в случае, если те инициативы, которые в виде зон деэскалации сейчас продвигаются, будут реализованы, то мы будем иметь наконец-то впервые за всю историю сирийского кризиса ситуацию, когда произойдет размежевание между участниками режима прекращения боевых действий и террористами, а также теми, кто с террористами, получается, заодно, если он не хочет присоединяться к прекращению огня», — сказал Лавров.

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